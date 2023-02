Ecco le parole dell’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini che su TMW scrive l’editoriale sul calciomercato del Milan.

Sono queste le parole del giornalista ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini che su TMW nel suo editoriale sul mercato del Milan: “La vittoria con il Torino è stata una boccata d’ossigeno per il Milan. L’ultimo periodo non è stato semplice ma questo non ha rallentato il piano di lavoro in vista del prossimo anno. Molte delle riflessioni sono sul fronte offensivo. Detto del rinnovo di Giroud (la differenza tra domanda e offerta è ormai minima), Maldini e Massara sono alla ricerca di profili che possano aumentare la qualità della rosa. Il nome di Zaniolo deve sempre essere tenuto in considerazione. Il giocatore già nell’ultima sessione di mercato aveva espresso la volontà di trasferirsi a Milano. Ora lo scenario è cambiato.“

Conclude così: “Zaniolo ha firmato con il Galatasaray ma ha una clausola di 35 milioni. È chiaro che la cifra è molto alta ma il club rossonero rimane interessato e magari una soluzione si potrebbe trovare se il suo desiderio fosse quello di ritornare in Italia. E il Milan non ha certo abbandonato anche l’idea Ziyech, già cercato dalla Roma nell’ultima sessione. Se a fine stagione Rebic dovesse partire tornerebbe ad essere un’ipotesi concreta. Il nodo resta sempre l’ingaggio, che è intorno ai 6 milioni di euro. E quindi servirebbe una rinuncia da parte del forte esterno marocchino.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG