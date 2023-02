Il giornalista esperto di mercato Marco Barzaghi parla sul proprio canale Youtube del possibile riscatto di Lukaku per l’Inter.

L’esperto di mercato, il giornalista Marco Barzaghi parla così sul proprio canale YouTube sul possibile riscatto dal prestito di Lukaku da parte dell’Inter, ecco le sue parole: “L’accordo, prima che con Lukaku, va trovato con il Chelsea. Bisogna vedere se il club inglese sia disposto a rinegoziare gli accordi attuali, per abbassare la cifra del prestito e magari fissare una cifra per il riscatto. Addirittura circolavano voci su una possibilità di offerta del Chelsea al Napoli con Lukaku come contropartita per arrivare a Osimhen. Dunque, non sarà un’operazione facile“.

La squadra nerazzurra quindi punta a trattenere il calciatore belga anche per la prossima stagione, nonostante abbia avuto molti problemi fisici quest’anno e ne hanno condizionato il rendimento.

