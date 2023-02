Il famoso giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio da le ultime sul Milan ospite al sito Chiamarsi Bomber.

Ecco le parole del giornalista esperto di calcio mercato, Gianluca Di Marzio che da le ultime sul Milan anche per la prossima sessione, parla così al sito Chiamarsi Bomber: “Zaniolo? Il Milan era interessato e lo è ancora, vedremo strada facendo se davvero vorrà investire su di lui. Ziyech potrebbe arrivare in serie A in estate: direi al Milan o alla Roma. Dipenderà da dove andrà Zaniolo.“

Conclude parlando della vicenda riguardante il rinnovo di Leao: “Leao? Prevedo un rinnovo, c’è l’intenzione delle parti di continuare insieme. Senza la questione Sporting avrebbe già rinnovato. Anche lui sa che rimanere al Milan è la scelta migliore perché è amato e considerato da tutti.” Insomma vedremo come andrà a finire questa intrigata situazione.

