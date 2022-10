Sono queste le parole di Niccolò Ceccarini esperto di mercato che parla a TMW della situazione del Milan per la prossima finestra.

Ecco le parole a TMW, di Niccolò Ceccarini esperto di mercato, ecco cosa dice sul calciomercato futuro del Milan: “Anche il Milan in vista della prossima stagione ha cominciato il suo giro d’orizzonte, soprattutto in attacco. La situazione relativa a Ibrahimovic e Giroud, che hanno il contratto fino a giugno, è in evoluzione e il club rossonero sta pensando a quali potrebbero essere le eventuali alternative. Punte forti in circolazione non ce ne sono molte ma il Milan sta seguendo con attenzione Armando Borja.“

Conclude così il giornalista sportivo: “attaccante albanese di proprietà del Chelsea, l’anno scorso in prestito al Southampton. Rientrato alla base sta trovando poco spazio e magari in estate potrebbe diventare un’ipotesi concreta. Da segnalare che su Broja c’è da tempo anche l’interesse del Napoli.“

