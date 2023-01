Sono queste le parole dell’esperto di mercato Niccolò Ceccarini che nel suo editoriale a TMW parla così dell’Inter.

Nel suo editoriale su TMW, Niccolò Ceccarini da le ultime sul tema rinnovi dell’Inter, ecco cosa dice: “In casa Inter la questione rinnovi è un tema centrale. È evidente che tutte le attenzioni sono per Skriniar. Il club nerazzurro si aspetta una risposta entro una decina di giorni anche per valutare eventuali altre strategie. Marotta e Ausilio si muovono anche su altri fronti. Per De Vrji l’appuntamento sarà dopo il mercato, intanto a breve ci saranno nuovi contatti per definire altri accordi.“

Conclude il giornalista: “C’è già un ok di massima per Darmian, che prolungherà fino al 2024 con opzione per il 2025. L’Inter ha già fissato la sua agenda. Nella lista ci sono anche D’Ambrosio, De Vrji e Dzeko. Infine per quanto riguarda Dumfries. Oltre a Chelsea e United da segnalare anche l’interessamento del Bayern Monaco.“

