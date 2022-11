L’esperto di mercato, Ceccarini parla a TMW nel suo editoriale della situazione del mercato dell’Inter, ecco come stanno le cose.

Sono queste le parole dell’esperto di mercato Ceccarini, che su TMW nell’editoriale parla del calcio mercato dell’Inter, ecco cosa dice: “In attacco ci sono riflessioni in corso. Dzeko potrebbe rinnovare ma resta da capire quale sarà il futuro di Correa. Di fronte ad una proposta interessaste, l’attaccante argentino potrebbe anche partire e quindi ecco che sarebbe necessario trovare un sostituto. Un profilo seguito da tempo è quello di Marcus Thuram.“

Conclude così il giornalista: “Per la fascia sinistra sta prendendo sempre più quota l’ipotesi Jesus Vazquez. L’esterno in forza al Valencia potrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un’operazione che presto potrebbe decollare. Il club nerazzurro lavora anche in prospettiva e ha messo nel mirino anche alcuni talenti in Argentina. Uno su tutti Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing Club. Un’ipotesi, eventualmente, per la prossima stagione. L’Inter per abbassare le richieste potrebbe valutare l’inserimento di Colidio come contropartita“.

