Sono queste le parole di Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva che parla del calciomercato dell’Inter, ecco cosa dice.

Ecco le parole di Michele Plastino, il famoso direttore di Radio Sportiva che parla del mercato dell’Inter, le sue parole: “Marcus Thuram in nerazzurro? Non credo ci sia la necessità di aumentare il numero degli attaccanti dell’Inter. Però, se ne arriva uno in più, non guasta mai. Joaquin Correa è un ottimo giocatore. Bisogna capire quali aspettative c’erano su di lui.“

Conclude così il direttore di Radio Sportiva: “Simone Inzaghi lo ha sempre stimato e considerato un giocatore che poteva contare di più quando la partita dell’Inter volgeva in un certo modo. Anche quando era alla Lazio non era giocatore su cui puntava nella rosa degli undici in ogni partita. Quindi non parlerei neanche di delusione.”

