Il giornalista Niccolò Ceccarini ha detto che fosse per lui sceglierebbe l’attaccante dell’Arsenal.

Niccolò Ceccarini a Sky Sport si è espresso così sul mercato dell’Inter e sulla vicenda Lukaku. “Lukaku doveva essere più coerente. Nel momento in cui fai quel casino per tornare all’Inter, nel momento in cui ti riprendono, ti danno la possibilità e ti vogliono ricomprarti, devi essere grato. Forse ha avuto qualcosa di ridire sul suo impiego con Inzaghi ma doveva quantomeno essere coerente“.

Folarin Balogun

“Morata o Balogun? Investirei sul secondo, col Reims ha dimostrato talento. Se guardo alla politica dell’Inter di solito l’attaccante più esperto è sempre la soluzione migliore anche se non si è capito nel caso dello spagnolo la vera cifra della clausola rescissoria, in una media 17-18 mln per portarlo a casa. Poi molto starà a Thuram, capire come giocherà nell’attacco nerazzurro“.

