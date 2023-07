Il nuovo centrocampista nerazzurro Davide Frattesi ha parlato dal Giappone a Inter TV: le dichiarazioni

Prime impressioni per Frattesi dopo aver iniziato l’avventura con la maglia dell’Inter:

«Sono contentissimo perchè speravo di traovare un gruppo del genere, una società del genere, una struttura del genere. Sono contentissimo e non vedo l’ora di cominciare il campionato. Sono partito con largo anticipo per arrivare qui il primo giorno, è stato bellissimo, non ero abituato: è qualcosa di nuovo, e come tutte le prime volte è stato bellissimo. Sinceramente non mi aspettavo un’accoglienza così, ma per come sono ansate le vicende di mercato hanno capito tutti che avevo subito scelto l’Inter e probabilmente l’hanno capito anche i tifosi, è stato bello».

L’articolo Frattesi: «Tutti hanno capito che volevo l’Inter. Non mi aspettavo questa accoglienza» proviene da Inter News 24.

