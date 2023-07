L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram si è espresso a Inter TV, esprimendo le prime sensazioni da calciatore nerazzurro

Thuram ha parlato così a Inter TV dopo i primi giorni in nerazzurro:

«Cosa devono aspettarsi i tifosi dalla coppia Lautaro-Thuram? Spero molti gol, assist e tante partite vinte. Spero di vedere presto i tifosi a San Siro per vivere insieme delle vittorie e dei bei momenti. Mi sto trovando bene, tutti sono gentili con me, stiamo lavorando bene e duramente. Sono contento di essere qui. Inzaghi mi ha detto che era contento che era contento del mio arrivo all’Inter dopo due anni e che ora dobbiamo lavorare per fare cose importanti in questa stagione. La Serie A mi affascina, perché mio padre ha giocato in questo campionato e quindi mi fa piacere giocare nello stesso campionato in una grande squadra come l’Inter. Non vedo l’ora di giocare a San Siro».

