Il giornalista Ceccarini, nel suo editoriale a TMW parla delle ultime di mercato del Milan, ecco le novità in sede di mercato.

Ecco le parole del giornalista Ceccarini, a TMW nel suo editoriale parla così del mercato del Milan: “Intanto, a proposito di Milan, c’è da segnalare la trattativa con l’Universidad de Chile per Dario Osorio, esterno destro, classe 2004, per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro. La concorrenza è davvero agguerrita. L’Aston Villa sta preparando un’offerta molto più alta per superare non solo i rossoneri ma anche il Tottenham, che nei giorni scorsi si era fatto avanti proprio con la società argentina.“

Intanto l’ex giocatore Pazzini parla così a DAZN della partita appena iniziata contro il Sassuolo: “Dopo la vittoria dell’Inter di ieri, questa partita acquisisce un valore più importante per il Milan, considerano dal periodo in cui viene. Penso che sia una questione mentale: dal pareggio della Roma il Milan è andato un po’ in difficoltà e oggi sarà importante l’approccio“.

