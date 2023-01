Domenico Berardi con il gol e due assist odierni è diventato la bestia nera del Milan: 11 reti e 6 assist per il capitano del Sassuolo

Quando il Sassuolo incontra il Milan, Domenico Berardi si scatena. Con il gol e i due assist di oggi, ha contribuito a ben 17 gol dei neroverdi contro i rossoneri.

Per lui si tratta di 11 gol e 6 assist ovvero, come riportato da OptaPaolo, almeno tre più che con qualsiasi altra avversaria in Serie A.

L’articolo Berardi è la bestia del nera del Milan: 17 volte ha contribuito al gol proviene da Calcio News 24.

