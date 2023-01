Il Milan riparte con Leao in campo: il portoghese ha assistito al primo tempo dei rossoneri dalla panchina: fuori De Ketelaere

Il Milan corre ai ripari nella ripresa. Stefano Pioli riparte dal primo minuto con Rafael Leao al posto di De Ketelaere.

Cambio che ha il gusto di una bocciatura per il belga, al termine di un primo tempo opaco, in cui si è fatto vedere poco. Un cambio che non influisce molto: al 47′ il Sassuolo ha trovato il poker.

L’articolo Milan, bocciatura De Ketelaere? Al suo posto Leao proviene da Calcio News 24.

