L’esperto di calcio mercato, Ceccarini parla nell’editoriale a TMW del mercato dell’Inter, ecco la situazione attuale.

Sono queste le parole dell’esperto di mercato, Ceccarini che si esprime così su TMW parlando dell’Inter, su Gosens: “Il laterale ex Atalanta punta a restare in nerazzurro ma se dovesse arrivare una proposta interessante il club la valuterà sicuramente. In Germania oltre al solito Leverkusen è spuntato anche il Lipsia. In Inghilterra c’è il Leicester. Per ora solo ipotesi perché nessuno si è fatto avanti con concretezza.“

Conclude così l’esperto: “Nel caso di un suo addio l’Inter dovrà trovare un sostituto. I nomi sono tanti. A questi si è aggiunto anche quello di Borja Sosa dello Stoccarda. La società tedesca non sta vivendo un bel momento dal punto di vista economico e potrebbe decidere di cedere il suo esterno. Nel caso bisognerebbe capire anche la valutazione.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG