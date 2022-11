Il Milan pensa al mercato e a gennaio potrebbero uscire due giocatori, si tratta di Ballo Touré e Adli

Il Milan pensa al mercato e a gennaio potrebbero uscire due giocatori, si tratta di Ballo Touré e Adli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i due hanno bisogno di giocare e cambiare aria potrebbe agevolarli in questo senso. Il terzino ha davanti Theo Hernandez e piace in Ligue 1 dove potrebbe andare in prestito. Il centrocampista non ha mai avuto grandi occasioni per essere determinante nonostante l’ottimo precampionato. Restare in Serie A potrebbe essere la soluzione ideale per lui.

L’articolo Milan, Ballo Touré e Adli in uscita: le ultime proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG