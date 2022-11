In casa Roma c’è stato un brusco risveglio nei giorni scorsi per Camara e Matic, i due sono stati vittima di ladri d’auto e vandali

Per l’ex Olympiacos si tratta della seconda auto rubato nel giro di un mese o poco più. Il guineano ha sport denuncia alla Polizia. Vittima anche Matic, che al risveglio si è ritrovato la Mercedes con i vetri in frantumi e senza volante. Non è la prima volta di questi episodi nella Capitale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

