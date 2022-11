Rabiot o Milinkovic Savic due nomi che in qualche modo tornano sempre nell’universo Juventus. Il primo è rimasto nonostante le voci di una cessione, il secondo resta un sogno

Rabiot o Milinkovic Savic due nomi che in qualche modo tornano sempre nell’universo Juventus. Il primo è rimasto nonostante le voci di una cessione, il secondo resta un sogno.

Raggiungibile o no, questo è un altro discorso resta il fatto che il Sergente sul taccuino dei bianconeri è segnato al primo posto nella lista di mercato. Il francese si è guadagnato il posto ritrovando serenità, gol e prestazioni. Il suo contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. Per quanto riguarda il serbo la Juventus spera ancora di poter provare a strappare un sì da giocatore e Lazio per la prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

