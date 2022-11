La Cremonese chiude con una sconfitta il 2022, bilancio negativo per quanto riguarda i risultati in questa prima parte, ora la sosta per lavorare

Massimiliano Alvini gode della fiducia della società e al momento sarebbe intenzionata a proseguire con il lavoro del tecnico toscano. Ora la sosta arriva nel momento giusto per poter lavorare in modo sereno e tranquillo in vista di gennaio. Il mercato magari porterà in dote qualche innesto per la categoria per invertire la rotta nel 2023. Il gioco e l’atteggiamento della squadra non sono mai mancati, ma serve ora fare punti per provare a lottare fino alla fine per la salvezza.

