Ecco le parole del giornalista a TMW, ecco cosa dice Ceccarini sul mercato dell’Inter, parla anche di Brozovic.

Sono queste le parole a TMW del giornalista Ceccarini, ecco cosa dice sul mercato dell’Inter: “Quella che sta per arrivare è una sorta di rivoluzione per il reparto difensivo in virtù del fatto che anche il rinnovo di De Vrji è una questione decisamente aperta e se ne inizierà a parlare in maniera più concreta da febbraio in poi.“

Conclude così il giornalista: “Per quello che riguarda il possibile scambio Brozovic-Kessié non ci sono grandi novità. Nel caso l’Inter vorrebbe avere un conguaglio dal Barcellona. Il discorso potrebbe decollare la prossima estate. Allo stato attuale è molto complicato“.

L’agente di De Vrij, parla a Rai Sport, ecco cosa dice: “Non so se Skriniar andrà al PSG già entro la fine del mercato di gennaio, ma quello che posso dire è che i dirigenti dell’Inter in queste ore mi hanno chiamato per accelerare il rinnovo di contratto di De Vrij che è un mio assistito. Lui vuole restare a Milano ma ci sono anche altri club, in particolare spagnoli, che da tempo lo hanno richiesto“.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG