Sono queste le parole di Ceccarini che parla nel suo approfondimento a TMW del Milan ma soprattutto di Leao.

L’esperto di mercato, Ceccarini parla a TMW nel suo editoriale dove discute del Milan: “Ora il Mondiale e il pensiero ai quarti di finale contro il Marocco. Poi il ritorno a Milano e l’appuntamento con Maldini e Massara per parlare di rinnovo. Rafael Leao anche dal Qatar continua a mandare messaggi, che lasciano intravedere buone possibilità. Il legame con l’ambiente rossonero è forte. Leao in questo ultimo anno è cresciuto ancora ed è diventato un punto di riferimento imprescindibile per il Milan.“

Conclude così l’estratto: “Tant’è che già molti club di primissima fascia europea si sono messi sulle sue tracce. In primis il Chelsea ma ultimamente anche il Real Madrid ha mostrato interesse. Insomma il rischio di doversi confrontare con questi club è forte ed è per questo che i rossoneri sono intenzionati a convincere il giocatore a rimanere a Milano per costruire insieme un progetto sempre più vincente. L’idea sarebbe quella di proporre un contratto che possa sfiorare i 7 milioni di euro a stagione.“

