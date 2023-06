Ceccarini: «Ripartiti i contatti con Scamacca, ma…». Le parole del giornalista sul ritorno del Milan sull’attaccante azzurro

Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TMW del ritorno del Milan su Scamacca. Ecco le parole del giornalista:

«Mancato l’obiettivo Thuram, che è ormai ad un passo dall’Inter, Moncada e Furlani si sono messi al lavoro per cercare subito un’alternativa. E così ecco che il Milan è tornato su un obiettivo già cercato anche in passato. Sono ripartiti infatti i contatti per Scamacca, che resta nel mirino della Roma. L’ex centravanti del Sassuolo potrebbe lasciare il West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto»

