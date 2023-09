I nerazzurri hanno operato un profondo restyling in porta questa estate e c’erano parecchie incognite che sembrano stare sparendo velocemente.

L’Inter ha cambiato tutti e tre i portieri solo pochi mesi fa ed il bilancio, per nulla definitivo, chiariamolo, sembra molto positivo, specie se si considerano i due primi. Andre Onana se la sta passando male al Manchester United anche se va detto che le responsabilità non sono assolutamente tutte sue ma anche del resto della squadra; Yann Sommer ha subìto solo 2 goal nelle prime 6 gare di stagione e sta tramettendo enorme sicurezza ai compagni.

Primi responsi

L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW si complimenta con i nerazzurri per la doppia operazione. “È solo l’inizio, la stagione è appena cominciata ma già arrivano forti segnali. Il primo riguarda l’Inter, in particolare da Sommer. Il portiere svizzero a San Sebastián ha dimostrato tutto il suo valore. È ancora presto per dare un giudizio definitivo ma la sensazione è che abbia tutto per non far rimpiangere Onana”.

Andre’ Onana



La trattativa

“Ha fatto bene l’Inter ad avere pazienza e poi a trovare l’accordo con il Bayern Monaco. Sommer è un numero uno di livello internazionale. La scelta sta pagando sotto tutti i punti di vista, tecnico ed economico. 6 milioni spesi a fronte di una cessione da 55 milioni di euro. Un’ottima operazione, che ha permesso alla squadra di mantenere inalterato il proprio valore in ruolo estremamente delicato. E non era per niente facile perché perdere in un colpo solo Onana e Handanovic poteva rappresentare un grosso problema“.

