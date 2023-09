Il giornalista Marco Bellinazzo ha detto la sua in merito all’Inter e all’ipotetica cessione del club da parte del presidente Zhang

Ospite sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Marco Bellinazzo si sintonizza così sulla probabile cessione dell’Inter da parte di Zhang. Le sue dichiarazioni.

INTER, CESSIONE IN VISTA?– «Su questo non c’è dubbio. Abbiamo imparato a conoscere la situazione di Suning che non è più florida come alcuni anni fa. Come non lo è, infatti, quella cinese. Per loro investire nel calcio non è più una probabilità. Va detto, però, che la presidenza non ha fatto mancare nulla. Il vero spartiacque per l’Inter è il debito che scadrà a marzo da 300 milioni. Dei nuovi investitori potrebbero permettere alla famiglia Zhang di non uscire con le ossa rotte da questo investimento»

ZHANG- «Bisogna sempre vedere quale fondo arriva e che obiettivi ha. Basti pensare alle differenze tra i fondi del medio oriente e quelli americani. Io penso gli Zhang voglia andare avanti con il progetto Inter anche arrivando alla seconda stella e allo stadio. L’aspetto finanziario, però, è molto importante. Loro non vorranno mai uscire con un passivo da questo affare»

