L’attaccante del Milan Olivier Giroud promette fuoco e fiamme all’Inter, per quanto riguarda la vittoria della Serie A: le dichiarazioni

Ecco le parole con cui Olivier Giroud, a ridosso del fischio d’inizio di Cagliari-Milan rivolge all’Inter e a tutte le pretendenti al titolo in questa stagione di Serie A.

CHAMPIONS O SCUDETTO – «Tutti e due. Il primo anno che sono arrivato abbiamo fatto una grande stagione in campionato, lo scorso in Champions, quest’anno vogliamo fare bene in tutti e due. Vogliamo passare i gironi in Champions e rimanere a contatto dell’Inter in Champions. Abbiamo qualità e quantità in questo gruppo per farlo».

L’articolo Serie A, Giroud: «Vogliamo sia lo scudetto che la Champions» proviene da Inter News 24.

