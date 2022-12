L’esperto di mercato, Ceccarini, parla della Juventus e del suo futuro mercato di gennaio, ecco le novità.

Sono queste le novità di mercato per la Juventus come riportato da Ceccarini nel suo editoriale a TMW: “Sul fronte Juventus, c’è da registrare la volontà del nuovo corso di non toccare niente almeno fino a giugno. Per cui fiducia a Cherubini e Allegri per quello che riguarda l’area tecnico-sportiva. I bianconeri in questa sessione invernale proveranno a trovare un vice Cuadrado. Intanto resta in bilico il futuro di Mckennie. Dopo l’interessamento del Tottenham ora si sta facendo avanti anche il Borussia Dortmund, che presto potrebbe formulare un’offerta importante. Insomma la situazione è tutta in divenire.“

Stefano De Grandis su Sky Sport 24 parla di Rabiot: “Secondo me è l’autentica sorpresa di questa stagione, più che del Mondiale. Prima nella Juve, ora nella Francia. Anche ieri ha fatto il suo, è stato solido, è andato in anticipo e per due volte è andato al tiro. Applausi a Rabiot.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG