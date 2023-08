Ceccarini svela: «Vlahovic? La Juve accetta solo per 40 milioni più Lukaku». Le parole del giornalista

Ceccarini, a Radio Bianconera, ha fatto il punto sul mercato della Juve.

CECCARINI – «Ormai la situazione è chiara, se il Chelsea è pronto ad offrire Lukaku e 40 milioni bene, altrimenti non se ne fa nulla. Comunque la Juventus cade in piedi dato che Vlahovic è forte e la Juve è contenta di tenerlo, certo se si concretizzasse lo scambio. Vorrebbe dire dare agli inglesi un giocatore pronto e prenderne uno che ha bisogno di fare un po’ di preparazione prima di essere al 100% dato che si è allenato da solo per tutta l’estate».

