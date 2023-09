Il giornalista Stefano Cecchi ha speso parole molto importanti per l’Inter nel corso di un intervento radiofonico a Radio Sportiva

Cecchi si è espresso così sulle prime uscite dell‘Inter di Inzaghi:

«A me l’Inter vista in campo ha dato la voce della potenza. Sul mercato molto alto, il girone è possibile. La butto lì: la grande Inter lo scorso anno nasce in Champions League su un girone che sembrava impossibile. Quello fu il primo segnale di una squadra, che in campionato aveva avuto qualche problema, che poi fece una grande impresa. Sicuramente ha le possibilità per andare avanti»

L’articolo Cecchi: «L’Inter ha dato la voce della potenza, la forza nasce in Champions» proviene da Inter News 24.

