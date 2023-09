Il giornalista Marco Bucciantini ha commentato le sessione di mercato dell’Inter di Inzaghi: le dichiarazioni a Radio Sportiva

Bucciantini si è espresso a Radio Sportiva sull‘Inter di Inzaghi:

«L’Inter ha perso tre titolari forti, perché André Onana gasava. Non abbiamo ancora capito il suo livello finale ma dà l’idea di impossessarsi di quella zona di campo e di essere forte fisicamente e mentale. E poi parava. Marcelo Brozovic è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A negli ultimi cinque anni. E poi c’è anche l’attacco. Però nonostante questo è rimasta forte. Klaassen può essere un cambio per Calhanoglu e Mkhitaryan. È uno che dà via bene la palla, velocizza. Adesso l’Inter a centrocampo ha due giocatori esperti in panchina: uno esperto come Klaassen e uno forte come Frattesi. Quest’ultimo pian piano bisogna trovare il modo di farlo giocare, anche come sotto punta. Marcus Thuram deve crescere nel ruolo di punta centrale nel 3-5-2. Marko Arnautovic può già garantire un rendimento».

