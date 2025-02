“Ceduto per 50 milioni”, addio al Milan pre-annunciato: rivelazione che scotta sul rossonero che ora è un “caso” a Milanello

“Ceduto per 50 milioni”, addio al Milan pre-annunciato. L’ultima rivelazione spiazza tutti e svela uno scenario da non credere.

Il Milan batte il Verona e accorcia in classifica rispetto alla Lazio, attualmente quarta, avvicinandosi così alla qualificazione alla prossima Champions League. In caso di successo, la società potrebbe pianificare un mercato estivo ancora più ambizioso di quello invernale. A tal proposito, si parla di un accordo sempre più vicino per portare in rossonero il talento del Barcellona. Tuttavia, non mancano le ombre: è emersa infatti una nuova indiscrezione pronta a scuotere l’ambiente rossonero, alimentando dubbi e preoccupazioni. Il Milan dovrà restare concentrato sul campo mentre si prepara a affrontare sfide sia sportive che di mercato.

Il futuro di Theo sempre più in bilico

Il Milan sembra navigare in acque incerte per quanto riguarda la situazione contrattuale di Hernandez. Se da un lato il tentativo di cessione potrebbe indicare una scarsa propensione al rinnovo, dall’altro la ferma decisione del giocatore di rimanere potrebbe aprire nuove trattative. L’esito di questa vicenda resta da definire, con possibili sviluppi che potrebbero influenzare non solo il futuro del giocatore ma anche la pianificazione tattica e finanziaria del club rossonero.

“Ceduto per 50 milioni”: il retroscena clamoroso

Recentemente, è emerso un retroscena sorprendente relativo al terzino francese Theo Hernandez, figura chiave della rosa milanista. Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, ha rivelato che già nel gennaio del 2024, il Milan aveva trovato un accordo per la cessione di Hernandez al Como per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. La volontà del giocatore si è però imposta, con Theo che ha rifiutato il trasferimento, rimanendo così al Milan. Questo episodio solleva dubbi sulla fiducia del club nel potenziale rinnovo del contratto del francese, attualmente in scadenza nel 2026.

