Milan-Hellas Verona: le pagelle della Gazzetta dello Sport

Un gol decisivo, scelte tattiche rischiose e un’esperienza che non decolla: chi è stato il vero protagonista della vittoria rossonera contro il Verona?

Nel match contro l’Hellas Verona che il Milan ha vinto 1-0, la Gazzetta dello Sport premia tre rossoneri con un 7 in pagella. Questi sono i protagonisti assoluti della vittoria rossonera, che hanno saputo cambiare il volto della partita con giocate decisive. Alex Jimenez, da terzino destro, si distingue per la sua spinta offensiva e la capacità di influenzare la gara. È lui, infatti, a realizzare una perfetta verticalizzazione per l’inserimento di Leao nell’azione del gol dell’1-0. Rafa Leao, ritenuto il migliore in campo, contribuisce con un grande assist e la partecipazione attiva nell’azione che porta al vantaggio. Infine, Santiago Gimenez, che segna l’unico gol del match siglando il secondo nella sua esperienza rossonera. Oltre ai tre giocatori decisivi, vengono promossi anche Reijnders e Joao Felix con un 6,5. Seppur non abbiano segnato o fornito assist, hanno comunque offerto un contributo importante a centrocampo e in attacco.

La prestazione del match winner

Nonostante un inizio in sordina e un primo tempo sotto tono, l’attaccante rossonero si è rivelato decisivo con una rete che ha dato i tre punti alla sua squadra. Il messicano ha dimostrato grande determinazione e, seppur con qualche incertezza iniziale, è riuscito a riscattarsi, guadagnandosi il titolo di eroe della giornata. Il gol, il suo secondo con la maglia del Milan, rappresenta un segnale importante per il suo futuro con la squadra e sottolinea l’importanza delle sue qualità sotto porta in una partita che, per larghi tratti, sembrava destinata a rimanere in bilico.

Sostituzioni vincenti ma non mancano i bocciati

La situazione, invece, non è altrettanto positiva per Riccardo Sottil, che non riesce a incidere. Nonostante l’esordio dal primo minuto, il suo impatto in campo è limitato a pochi palloni giocati, e il suo unico lampo è un cross pericoloso. L’ex Fiorentina è stato sostituito all’intervallo: il 5 in pagella suona come un rimando alla prossima occasione. La prestazione di Maignan, Walker e Theo Hernandez non è delle migliori: 5,5 per loro. Mister Conceicao sbaglia ad inizio partita ma corregge con successo l’andamento della gara: 6,5 per lui.

