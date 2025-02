Il Milan vince, ma così è impossibile raggiungere gli obiettivi: cosa non va davvero?

Nonostante i tre punti ottenuti siano fondamentali per la classifica, la prestazione del Milan contro il Verona lascia molti dubbi.

Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale contro l’Hellas Verona con un 1-0 che, sulla carta, sembrava il risultato ideale per muovere la classifica e avvicinarsi alla zona Champions League. Ma guardando oltre il punteggio, la prestazione della squadra rossonera lascia perplessi: c’è un problema annoso che ieri si è palesato in maniera decisa. Dopo la brutta figura contro il Feyenoord, ci si aspettava una risposta più decisa, almeno nell’atteggiamento. Invece, la partita è stata caratterizzata da un primo tempo anonimo, con una sola vera occasione, malamente sprecata da Musah, che ha reso il gioco poco incisivo e privo di ritmo.

Un Milan a metà

Il Corriere della Sera commenta la partita sottolineando che il Milan sta avanzando “piano, piano” verso l’obiettivo Champions: senza slancio né convinzione. Dopo i fischi ricevuti nel primo tempo, il Milan è rientrato in campo nella ripresa con una marcia in più. La rete dell’1-0 segnata da Santiago Gimenez, però, è arrivata solo ad un quarto d’ora dalla fine, frutto di un’azione corale tra Leao e Jimenez. Sebbene il gol sia stato fondamentale, l’atteggiamento generale della squadra, soprattutto nel primo tempo, non ha rispecchiato le aspettative di una squadra in corsa per la Champions.

La missione Champions diventa più difficile

Il vero punto di svolta, come spesso accade sotto la guida di Conceicao, è stato l’impatto dei cambi, con Leao e Jimenez che hanno portato freschezza e qualità alla squadra. La vittoria ha mascherato le difficoltà della squadra, ma il Milan non potrà permettersi di continuare su questa strada, soprattutto con il Feyenoord in arrivo martedì. La squadra dovrà affrontare le prossime sfide con un altro spirito. Le partite contro Bologna e Lazio, cruciali per il resto della stagione, non permetteranno altre prestazioni deludenti, altrimenti il sogno europeo potrebbe sfumare definitivamente.

Leggi l’articolo completo Il Milan vince, ma così è impossibile raggiungere gli obiettivi: cosa non va davvero?, su Notizie Milan.