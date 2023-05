Ceferin che premia la Juve a Budapest è uno stimolo? Allegri reagisce così in conferenza stampa

Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa pre Siviglia Juve, ha parlato così dello “stimolo” Ceferin.

CEFERIN CHE LI PREMIA A BUDAPEST LI CARICA – «Noi dobbiamo pensare solamente al campo, per noi domani è una bella partita da vivere, da giocare e tutta la squadra ha voglia di raggiungere questa finale in un’annata chiamiamola folkloristica. Questo deve essere uno stimolo in più per noi. I ragazzi meritano questa finale, senza niente togliere al Siviglia. Sappiamo che è una partita difficile. Domani ci vorrà personalità e lucidità perché ci saranno momenti di difficoltà all’interno della partita».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALLEGRI PRE SIVIGLIA JUVE

The post Ceferin che premia la Juve a Budapest è uno stimolo? Allegri reagisce così appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG