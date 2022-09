Ceferin: «Europeo itinerante? Escludo che possa esserci ancora un Europeo come quello dello scorso anno». Le parole del presidente della Uefa

Ceferin ha parlato ai microfoni dal quotidiano croato Jutarnji List dell’Europeo e della possibilità che possa ancora essere itinerante in futuro. Ecco le parole del presidente Uefa:

«Escludo che possa esserci ancora un Europeo come quello dello scorso anno. Un torneo itinerante che coinvolga l’intero vecchio continente è un esperimento abbastanza complicato e con la pandemia lo è stato ancora di più. La Svizzera per esempio, a Euro 2020 ha giocato una partita a Roma e poi è partita per Baku, mentre altre nazionali hanno giocato tutte le gare in casa e sono arrivate fino in fondo. L’idea è stata bella per festeggiare il 60esimo anniversario degli Europei ma credo che la soluzione sia giocare in un paese solo, due nel caso di paesi più piccoli».

The post Ceferin: «Europeo itinerante? Escludo che possa esserci ancora un Europeo come quello dello scorso anno» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG