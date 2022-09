Ecco le parole di Ciccio Graziani, che ha parlato a Radio Sportiva dell’Inter, sono queste le parole dell’ex calciatore.

Sono queste le parole dell’ex giocatore Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Sportiva sull’Inter: “L’unica cosa che posso dire quest’anno, essendo in disaccordo a volte con le scelte di Inzaghi, è che l’Inter ha perso la sua anima. Non la vedo più combattiva, rabbiosa, determinata come si conviene a una grande squadra. Dare un bel voto a Inzaghi l’anno scorso era più che naturale perché ha vinto due trofei, è andato avanti in Champions League, è arrivato a -2 dallo scudetto. Quest’anno mi aspettavo un’Inter più rabbiosa, diversa.”

Simone Inzaghi

Conclude così: “Pur avendo cambiato poco, la squadra si sta perdendo in tante cose. Per esempio l’anno scorso in difesa era un muro, quest’anno hanno preso una marea di gol. Vedo che tanto giocatori non stanno bene. Ecco, Inzaghi deve incidere affinché questa squadra ritrovi serenità. Io continuo a dire che la squadra più forte, come qualità e come uomini, rimane l’Inter però il campo non mi sta dando ragione.“

