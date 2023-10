Le parole di Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, sul conflitto tra Israele e la Palestina. Tutti i dettagli

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha inviato una lettera al presidente della Federcalcio d’Israele.

PAROLE – «A nome della Uefa e della comunità calcistica europea, vi scrivo per esprimere la nostra profonda tristezza dopo aver appreso dei tragici atti di violenza avvenuti la scorsa settimana in Israele, che hanno provocato la perdita di vite innocenti. Il mio pensiero è rivolto a tutte le vittime e alle loro famiglie in questo momento difficile. Questa è una tragedia inimmaginabile, il dolore e il lutto sono profondi e risuonano in tutta la comunità calcistica. Ci auguriamo sinceramente che nessuno possa mai provare un simile dolore. Con le nostre più sincere condoglianze».

