Ceferin: «Partite di Champions League in Usa, Cina o Medio Oriente? Non so niente». Le parole del presidente Uefa

Ceferin ha parlato ai microfoni del quotidiano croato Jutarnji List della possibilità di giocare le partite di Champions League fuori dall’Europa. Ecco le parole del presidente Uefa:

«Partite di Champions League giocate in Usa, Cina o Medio Oriente? Con tutto il rispetto per i media, è impossibile immaginare da dove certe notizie vengano fuori. Non ne abbiamo mai parlato, lo saprei se si fosse parlato di giocare delle gare di Champions fuori dall’Europa ma non so nulla a riguardo»,

