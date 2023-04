Ceferin: «Situazione Barcellona una delle cose più gravi che abbia visto nel calcio». Le parole del presidente della Uefa

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato alla testata slovena Ekipa analizzando il caso Barcellona.

Le sue parole: «Non posso commentare direttamente questo per due motivi. In primo luogo, perché abbiamo un comitato disciplinare indipendente incaricato di farlo. E in secondo luogo, perché non ho affrontato la questione in dettaglio. Tuttavia, posso dire qualcosa. Mi sono informato e la situazione è gravissima. È così grave che, secondo me, è uno dei problemi più seri che abbia mai visto nel calcio. A livello di campionato spagnolo, ovviamente, la questione è prescritta e non può avere conseguenze concorrenziali, ma le procedure sono in corso a livello dell’ufficio del procuratore civile spagnolo. Ma per quanto riguarda la Uefa non c’è nulla di prescritto».

