Juve Inter, Inzaghi fa turnover? Può giocare Handanovic e potrebbe essere ‘scongelato’ pure lui. Le ultime sulla formazione nerazzurra

Il Corriere dello Sport dà le ultime sulla squadra che Simone Inzaghi potrebbe schierare contro la Juventus.

Rispetto alla Fiorentina, ci sarà qualche cambio (toccherà ad Handanovic in porta), ma non un massiccio turn-over. Inzaghi dovrà ragionare sia in prospettiva della Salernitana, ma anche del Benfica. E allora, ad esempio, se Brozovic è quello visto l’altra sera, sarà meglio far giocare lo “scongelato” Asllani?

