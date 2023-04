Moratti colpito dalla Juventus: «Allegri sta facendo benissimo, si è preso un sacco di punti». Le parole dell’ex presidente dell’Inter

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato anche di Juventus a Radio Anch’Io Sport.

INZAGHI E L’INTER – Certamente rappresenta un problema perché è lui l’allenatore che si è preso la responsabilità di portare avanti la squadra. I risultati non gli stanno dando ragione. Ciò che mi è dispiaciuto è che c’è una notevole mancanza di grinta. Contro la Fiorentina sembrava una bellissima gara amichevole. Non c’era quel ‘devo vincere a tutti i costi’, non ho percepito questo. Era una partita importante, è decisivo per l’Inter andare in Champions l’anno prossimo

CONTE – Come traghettatore non lo so, ma come allenatore ha dimostrato di essere stato talmente bravo con noi che dire il contrario non è possibile. Garantisce più vittorie, questo è sicuro

JUVENTUS – Allegri si sta comportando molto bene. È una bellissima cosa quello che sta facendo in un momento così difficile. Si sta portando a casa un sacco di punti. Non so quello che succederà ma la sua parte l’ha fatta molto bene.

