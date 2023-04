Juventus Women, le ultime su Belotto: presto l’esordio. E il futuro… Il portiere paraguaiano non ha ancora giocato un minuto

Un lavoro specifico quello che sta affrontando Soledad Belotto in questi suoi primi mesi di Juventus Women: il giovane portiere paraguaiano, dai grandissimi margini di crescita, si sta allenamento con lo staff della Prima Squadra per migliorare alcuni aspetti tecnici del suo gioco.

Per la classe 2003 non sono ancora arrivati i primi minuti ufficiali ma il proposito della Juve è quello di concederle almeno una partita in Primavera entro la fine della stagione. E il futuro? Nel contratto della ragazza c’è un’opzione che, se attivata, le permetterebbe di restare bianconera per altri due anni. Il club farà delle valutazioni e le farà anche lei: potrebbe restare o potrebbe anche tornare con la formula del prestito in Sudamerica, dove ha grande mercato.

