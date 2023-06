Ceferin: «Va punito il bullismo verso gli arbitri, ci sono tifosi volgari». Il presidente dell’UEFA così dopo quel che è successo a Taylor

Ceferin, presidente dell’UEFA, ai microfoni di NOS è tornato a parlare dell’arbitro Taylor e di quello che è successo dopo la finale di Europa League persa dalla Roma col Siviglia.

LE PAROLE – «Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C’è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre. Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell’arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo. Ma non è facile prevenire. Le sanzioni devono essere severe. Dobbiamo essere severi, ma anche parlare con i tifosi. È troppo semplice dire che tutti i tifosi sono negativi. È un piccolo gruppo di idioti che abusano del gioco per il loro comportamento scorretto. Le organizzazioni di tifosi ci dicono che c’è una minoranza a cui non frega niente: tipi volgari, primitivi e aggressivi. Non so se il mio messaggio sarà d’aiuto, ma spero e consiglio loro di comportarsi in modo meno violento. Per godersi il calcio».

