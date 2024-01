Cellino: «Allegri è uno dei pochi allenatori aziendalisti, non pretende acquisti e non si lamenta delle assenze». Le dichiarazioni

Cellino, ex presidente del Cagliari quando Allegri era l’allenatore dei sardi, ai microfoni de La Stampa ha parlato del tecnico della Juve.

CELLINO – «Allegri ha grandi qualità e poi è uno dei pochi allenatori aziendalisti: non ha mai preteso né acquisti né si è mai lamentato per le assenze. È un allenatore che sa far bene con i calciatori che ha e li valorizza. Sono contento che stia facendo così bene: tenga duro e spero non gli mettano fretta, completerà la ricostruzione della Juve».

