Joe Hart, portiere del Celtic, ha parlato al sito ufficiale dell’Uefa al termine della partita persa in Champions League contro la Lazio all’Olimpico. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non si tratta solo di giocare un buon calcio, ma di ottenere risultati. Penso che lottiamo tanto, ma non siamo una squadra che combatte per tutti e 100 i minuti in Champions League. Nel momento in cui arriva la stanchezza dobbiamo ritrovarci e ripartire».

