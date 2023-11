Kylian Mbappé non ha assolutamente voglia di fermarsi e continua a trascinare, a suon di gol, il Psg anche in Champions

Sua la rete dell’1 a 1 finale al Parco dei Principi contro il Newcastle su calcio di rigore. Una rete importante per la squadra, ancora in corsa per la qualificazione, e per lui. I numeri dicono 43 con quello segnato ieri sera, gli stessi gol di Neymar ma il francese ci ha messo ben 15 gare in meno rispetto al brasiliano. Prossimo step? Drogba e Del Piero, entrambi a quota 44.

