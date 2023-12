Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ha commentato il sorteggio di Champions League alle colonne di Marca

PAROLE – «Loro sono una grande squadra, attualmente leader in Italia, e l’anno scorso sono arrivati ​​secondi in Europa. È un avversario difficile e accessibile allo stesso tempo. Dovremo stare bene per poter fare una buona partita. Quello che dobbiamo fare è pensare a batterli».

L’articolo Cerezo (Pres. Atletico Madrid): «Inter avversario accessibile» proviene da Inter News 24.

