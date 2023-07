Cernoia: «La Juventus Women un viaggio che mi ha cambiata. Lascio persone a cui voglio bene. Il trofeo più bello? Dico…». Le parole dell’ex bianconera

Ieri è diventato ufficiale l’addio di Valentina Cernoia alla Juventus Women. La centrocampista bianconera, che andrà al Milan, si è raccontata in un’intervista a Tuttosport.

SEI ANNI ALLA JUVE – «Viaggio: una partenza inaspettata, strade incredibili che mi hanno portata a vivere momenti indelebili, incontri e mete che mi hanno cambiato, come giocatrice e persona».

RICORDO PIU’ EMOZIONANTE – «Il pomeriggio di un post partita: dopo una chiacchierata in cui mi sono sentita e mostrata fragile, ho ricevuto tanto calore e affetto dalle mie compagne. Per me rimarrà la più forte tra tutte le cose che ho vissuto con loro».

GUARINO E MONTEMURRO – «Entrambi meticolosi nel lavoro: da un lato un lavoro più di temperamento, molto passionale; dall’altro la cura del dettaglio».

TROFEO A CUI SEI PIU’ LEGATA – «L’ultimo, la Coppa Italia. Il grande gesto di Gama che ha passato il trofeo nelle mani di Rosucci, Pedersen e nelle mie perché potessimo essere noi ad alzarlo al cielo. È stato davvero emozionante».

COSA LASCI ALLA JUVE – «Tante persone a cui voglio bene: le mie compagne, amiche, quel legame unico che siamo riuscite a creare tra di noi. Ognuna nel suo modo di essere ha permesso di creare un rapporto vero e uni- co che va molto oltre il campo».

AL MONDIALE – «Nell’avvicinamento alla competizione è sempre stato il mio obiettivo, quando ho letto il mio nome è stata pura gioia. Ripaga- re la fiducia ricevuta sarà per me un grande stimolo per fare ancora meglio».

