Graziano Cesari, ex direttore di gara di Serie A, attacca l’arbitro che ha fatto accuse pesante durante la puntata de Le Iene

Graziano Cesari ha commentato a Sport Mediaset le parole dell’arbitro anonimo pronunciate a Le Iene sulle polemiche arbitrali, su cui l’Inter è stata travolta.

PAROLE – «Mi chiedo… Si può denunciare questa cosa andando incappucciati, con la voce camuffata, non presentando le accuse con fogli o dati certi? Nel gergo delle curve questi si chiamano infami…Mi metto nei panni di Rocchi che non sa chi è, e quindi potrà designarlo… Moralmente questo signore cosa farà? Se è un arbitro in attività andrà in campo, ma qui cosa succede? Siamo sicuri che la sua moralità sia al di sopra di ogni sospetto? Il problema esiste sicuramente…».

