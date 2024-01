L’Inter incorona Kristjan Asllani, ecco l’ultimo post social del club nerazzurro per il centrocampista e la reazione dei fan

Anche questa mattina l’Inter ha dato il proprio buongiono ai tifosi sui social con una foto relativa alla recente vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina. Sul proprio profilo Instagram infatti, il club meneghino ha postato una foto dal franchi con protagonista: Kristjan Asllani. Dedica per il centrocampista, autore dell’assist per Lautaro Martinez, che i fan devono aver gradito visto l’importante mole di like e commenti collezionati dalla pubblicazione.

IL POST SU ASLLANI – «Assist mAn»

L’articolo L’Inter incorona Asllani: la dedica social piace ai fan – FOTO proviene da Inter News 24.

