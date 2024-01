Svelato l’audio che incastra il Var, particolare retroscena sul discorso tra arbitro e gli assistenti in sala sul gol dell’ex Juve

Particolare retroscena per quanto concerne il match di Serie A Frosinone-Cagliari. In occasione della sfida andata in scena allo Stirpe è stato, come è noto, annullato il gol all’ex Juve Barrenechea. Su Dazn hanno fatto sentire l’audio del Var.

«Ca**o questa è difficile» si può distintamente udire mentre si rivede tutta l’azione. «Per me è fallo tutta la vita sul difensore». Poi ecco arrivare l’on field review con l’arbitro di gara al monitor a decidere l’episodio in favore dell’annullamento.

