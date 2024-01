Inter-Juve si gioca anche sulle provazione, ecco come hanno reagito Lautaro e i suoi alle frecciate del tecnico bianconero Allegri

Inter-Juve è alle porte e finalmente il calcio d’inizio del big match più atteso dell’anno sta per prendere inizio. La sfida arriva dopo mesi e mesi di testa a testa tra le due squadre in campionato e non poche provocazioni da ambo i lati.

Specialmente il tecnico dei bianconeri Allegri non ha esitato a sfoggiare qualche battuta (guardie e ladri o Sinner) per surriscaldare l’ambiente prima dello scontro diretto. Come riportato stamane da Tuttosport, le frecciate da Torino però, non avrebbero sortito alcun effetto sull’ambiente Inter. Specialmente su Lautaro Martinez, il capitano volenteroso di caricarsi la squadra sulle spalle pensando solo al proprio percorso.

L’articolo Allegri punge l’Inter? Lautaro e i suoi hanno reagito così proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG